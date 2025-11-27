Inter, testa al mercato: Giovane già a gennaio, pronti 20 milioni per il Verona

Momento difficile per l’Inter che, dopo una risalita importante in Champions League e in campionato, ha avuto una brusca frenata. Due sconfitte in 4 giorni: Milan in campionato; Atletico Madrid in Champions. Mentre la squadra e l’allenatore pensano a recuperare energie mentali e fisiche per continuare la stagione, la società pensa al mercato. Il pallino fisso a Viale della Liberazione si chiama Giovane, l’attaccante del Verona potrebbe arrivare già a gennaio.

Inter, Giovane del Verona è un pallino fisso

La notizia di un passaggio del classe 2003 in nerazzurro arrivano direttamente dal paese nativo dell’attaccante, il Brasile. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dal Brasile, l’Inter, dopo aver avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore, si starebbe muovendo concretamente per arrivare a Giovane. Pronta una strategia e soldi da investire.

I nerazzurri non hanno intenzione di attendere il mercato estivo per l’investimento, a Milano l’idea è solo quella di velocizzare i tempi per acquistare il cartellino del brasiliano. La dirigenza dell’Inter, non solo ha necessità di portare rinforzi ad Appiano, c’è anche l’intenzione di strappare il calciatore alla concorrenza, in corsa per l’attaccante ci sarebbe una lunga fila. L’Inter è pronto ad investire, la cifra per l’attaccante del Verona è di 20 milioni di euro. L’attaccante gialloblù, che ha impressionato il tecnico interista Chivu in occasione della gara di campionato al ‘Bentegodi’, sarebbe seguito anche da Milan e Napoli in Italia.