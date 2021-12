Inter Torino, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo essersi laureata campione d’inverno con una giornata di anticipo (sfruttando la vittoria del Napoli nel big match contro il Milan) l’Inter è intenzionata a mantenere la distanza che la divide dalle più dirette concorrenti. La sfida casalinga contro il Torino è però tutt’altro che priva di insidie. I granata hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque se in giornata e hanno dimostrato di poter sopperire anche alla prolungata assenza del centravanti e capitano Andrea Belotti.

Inter Torino, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria

Inter Torino, i precedenti

In 77 precedenti a Milano, l’Inter ha vinto in 40 occasioni con 26 pareggi e 11 vittorie del Torino. L’anno scorso l’Inter vinse per 4-2, rimontando dalla situazione di doppio svantaggio con i gol di Sanchez, Lukaku (doppietta) e Lautaro. L’ultima vittoria dei granata a San Siro risale al 15/16 con i gol di Belotti e Molinaro che risposero al gol di Icardi.

Inter Torino, dove vederla

La partita, che comincerà alle 18:30, sarà visibile su DAZN