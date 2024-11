Inter – Venezia, le probabili formazioni | Le ultime da San Siro

L’Inter ospita in serata il Venezia, obiettivo dei nerazzurri avvicinare il Napoli cercando di sfruttare eventuali passi falsi della squadra di Conte impegnata con l’Atalanta. Inzaghi non cambia, in attacco spazio a Thuram e Lautaro Martinez con Taremi pronto a dire la sua a gara in corso.

Le probabili formazioni di Inter-Venezia

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.