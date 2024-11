Inter-Venezia, probabili formazioni e dove vederla

Inter-Venezia, la gara andrà in onda su Dazn

Turno sulla carta agevole per i nerazzurri di Inzaghi, che però non si fida del Venezia di Di Francesco, che arriva dalla bella vittoria contro l’Udinese. Turnover forzato per i nerazzurri che affidano centrocampo e attacco a Frattesi e Taremi.

Inter-Venezia, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Sagrado, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo.