Inter, via Vidal e Vecino: pronto il sostituto | Operazione alla Barella

L’Inter di Simone Inzaghi viaggia a vele spiegate sia in Champions League (dove ha raggiunto con una giornata di anticipo la qualificazione agli ottavi di Finale) ed in campionato, dove la vetta presidiata dal Napoli di Spalletti è distante ora solo quattro lunghezze.

Di pari passo procede il lavoro societario riferito al mercato portato avanti dall’ad Beppe Marotta, che pare aver messo seriamente nel mirino un giovane centrocampista che milita nel nostro campionato.

Si tratta di Giulio Maggiore, il classe ’98, con un passato nelle giovanili dei cugini del Milan, è un profilo che piace molto all’ex da della Juventus, desideroso di trovare un valido elemento per dare vita al ricambio generazionale che vede sulla via d’uscita Arturo Vidal e Matias Vecino che sul bilancio nerazzurro incidono fortemente e che potrebbero dare ampio margine di manovra per poter chiudere non solo l’operazione di mercato legata al movimento in entrata legata al capitano dello Spezia.

Inoltre il calciatore nativo di Genova è da sempre un grande tifoso interista, oltre che rappresentato dallo stesso agente di Correa e Dzeko, Alessandro Lucci, di conseguenza questi potrebbero essere due fattori determinanti per la scelta del suo prossimo club; decisione che l’Inter avallerebbe di buon grado, puntando su un giovane calciatore già in grado di indossare la fascia di capitano di un club della massima competizione italiana e che ad ora guadagna circa 300.000 Euro stagionali, uno stipendio decisamente esiguo se confrontato ad altri calciatori del suo calibro, per quanto riguarda il costo del cartellino invece, una cifra appena sotto i 10 milioni potrebbe bastare per convincere il club ligure a fare partire il proprio gioiellino, un’altra modalità potrebbe essere quella che ripercorrebbe le orme già seguite con Barella dal Cagliari, ovvero un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a determinati obiettivi, proprio come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’