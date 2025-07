Inter, Zielinski verso l’addio: idea Frendrup per il centrocampo

Inter, cambio di rotta: Frendrup per il centrocampo di Chivu

Il futuro di Piotr Zielinski all’Inter è sempre più incerto. Arrivato a parametro zero dal Napoli la scorsa estate, il centrocampista polacco non è riuscito a lasciare il segno nella sua prima stagione in nerazzurro, complice una serie di infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. Ora, dopo appena dodici mesi, le strade potrebbero separarsi.

Il problema principale resta il mercato del polacco: Zielinski ha 31 anni e un ingaggio pesante da 4,5 milioni netti, un ostacolo non da poco per eventuali acquirenti. Nonostante ciò, l’Inter valuta la possibilità di una cessione per alleggerire il monte ingaggi e fare spazio a un profilo più funzionale alle idee di Chivu.

Il tecnico rumeno, tuttavia, non ha ancora chiuso la porta a un rilancio: la duttilità di Zielinski, capace di giocare sia in mediana che sulla trequarti, potrebbe rappresentare un’arma preziosa. Ma nel caso di addio, un nome è già sul taccuino: Morten Frendrup del Genoa. Il danese, classe 2001, è un centrocampista di sostanza, dinamico e aggressivo, ideale per un centrocampo a due. Un profilo diverso rispetto al polacco, ma forse più adatto al nuovo progetto nerazzurro.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà l’Inter.