Inter, nel mirino il nuovo Lautaro: la clausola non è proibitiva

La rincorsa dell’Inter al vertice della classifica continua, dopo la vittoria ottenuta in trasferta al ‘Penzo’ contro il Venezia, i ragazzi di mister Inzaghi si ritrovano a meno un punto dal Milan, uscito sconfitto tra le mura amiche contro il Sassuolo di Dionisi, e puntano a superare al più presto i cugini prima di sferrare l’attacco al Napoli capolista.

Allo stesso tempo però su un altro fronte, quello del mercato, i dirigenti nerazzurri stanno lavorando costantemente alla ricerca del sostituto di Alexis Sanchez; il cileno infatti sarebbe in procinto di lasciare il club milanese dato il suo sostanzioso ingaggio che nel bilancio del club degli Zhang ha peso non indifferente.

LEGGI ANCHE

Il nome del sostituto del ‘nino maravilla’ è anch’esso sudamericano, più precisamente argentino: si tratta di Julian Alvarez. Il talento classe 2000 si porta addosso gli occhi di diversi team europei tra i quali il Milan, la Juventus e la Fiorentina che monitorano con attenzione le prestazioni del gioiellino della ‘Seleccion’.

In patria in molti lo considerano il nuovo Lautaro Martinez, ‘el pipa’ però (come viene soprannominato dai tifosi millonarios) è in grado di agire su più fronti dell’attacco sapendo coprire entrambe le fasce del fronte offensivo oltre naturalmente destreggiarsi al meglio come punta centrale. Come riporta ‘calciomercato.com’ alcuni emissari del ‘biscione’ nei prossimi giorni voleranno in Argentina per poter parlare direttamente con l’entourage del calciatore e capire se ci possono essere margini di manovra già nell’immediato. Paradossalmente la problematica relativa al trasferimento del giovane talento argentino non sarebbe dettata dal costo del cartellino (infatti Alvarez ha una clausola rescissoria pari a 20 milioni di Euro) ma quanto dalla volontà del giocatore stesso, che in caso di trasferimento vorrebbe approdare in un grande club nel quale possa essere protagonista sin da subito, giocandosi le proprie chance da titolare in quanto crede molto nelle proprie potenzialità; e dalle parti della Pinetina sono pronti a giocarsi la ‘carta’ degli argentini: una vera e propria opera di convincimento che potrebbe unire gli argentini della rosa di Inzaghi, Correa e Lautaro in primis, che potrebbero quindi risultare fondamentali per convincere Alvarez a trasferirsi nella città della Madonnina