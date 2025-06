Calciomercato Serie A: Quattro panchine ancora da assegnare – La situazione

Ci sono da assegnare ancora quattro panchine in Serie A, vediamo di seguito la situazione ad oggi.

La Fiorentina ha scelto Pioli come successore di Palladino, ma l’annuncio ufficiale non potrà avvenire per motivi fiscali prima di inizio luglio, considerando il fatto che Pioli ha un contratto con l’Al Hilal che scade il 12 Luglio.

Il Pisa sembra aver scelto Gilardino per la stagione di Serie A, tutto sembrava pronto ma ancora tarda l’annuncio ufficiale, tutto sembra legato la fatto della concorrenza di una tra Cremonese e Parma che ha rilanciato sull’ingaggio

Il Parma ha nel mirino, De Rossi e Van Bommel, ma anche Gilardino può essere una strada, la dirigenza gialloblu stra prendendosi del tempo per riflettere.

Infine la Cremonese, dopo aver divorziato da Stroppa, ha nel mirino uno tra Vanoli, De Rossi, Nicola o Giampaolo.