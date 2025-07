Perth Glory-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Dopo la vittoria di Hong Kong contro il Liverpool, il Milan torna in campo in Australia per affrontare il Perth Glory. Allegri dovrebbe schierare Estupinan dal primo minuto sulla fascia sinistra, mentre in avanti ancora fiducia a Okafor dopo la buona prestazione contro i Reds. Negli australiani, invece, 4-4-2 con Mileusnic, Amos, Freney e Ostler a centrocampo; in avanti spazio a Pearman e Taggart. La partita, in programma giovedì 31 luglio alle 12:20 (ora italiana), verrà trasmessa su Milan TV, canale tematico rossonero disponibile su DAZN oppure tramite abbonamento al canale 230 di Sky.

Perth Glory-Milan, le probabili formazioni

PERTH GLORY (4-4-2) – Sail; Okamoto, Mrcela, Majekodunmi, Misao; Mileusnic, Amos, Freney, Ostler; Pearman, Taggart. All. Zdrilic.

MILAN (3-5-2) – Maignan; Gabbia, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Okafor, Leao. All. Allegri.