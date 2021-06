Inter, gli obiettivi di Zhang

La crisi causata dalla pandemia da Covid-19 ha causato numerosi problemi economici alle società. Sembra che il presidente dell’Inter, Stevan Zhang, non teme la crisi, cerca di cavalcarla e superarla. Ne ha parlato anche nella sua ultima intervista.

Inter, Zhang: “Rivincere lo scudetto sarà difficile”

Dopo 11 anni senza trofei l’Inter è riuscito a vincere il suo 19esimo scudetto e bloccare il dominio bianconero, per il futuro è necessario restare competitivi il più possibile, ma Zhang sembra avere le idee chiare anche su questo: “C’è bisogno di un’ampia plusvalenza alla fine di questo calciomercato, ma vogliamo mantenere molto competitiva la squadra per permetterle di fare bene in Champions e ovviamente di riconquistarla il prossimo anno, perché vogliamo stabilmente stare tra i grandi club europei”.

Per lo scudetto, invece, non sarà così semplice: “Sei sette club sognano di vincere lo scudetto ogni anno, poi la realtà è diversa. Godiamoci quello conquistato. Sin dal primo momento in cui abbiamo rilevato l’Inter abbiamo pensato che Conte sarebbe stato il tecnico migliore per il nostro progetto. Due anni fa siamo riusciti finalmente a portarlo in nerazzurro. Io ero e resto convinto che Conte sia un tecnico vincente: è la ragione che ci ha portato a investire tanto su di lui e sulla squadra negli ultimi due anni”.

L’Inter ha affidato la panchina a Simone Inzaghi, il presidente nerazzurro sul nuovo allenatore, ha detto: “Ha dimostrato in questi anni di essere un tecnico di valore e di esperienza, ha le qualità per tenere competitivo il nostro club, che è ciò che vogliamo, ma cooperando con noi per far si che l’Inter resti una società solida e senza rischi. Conosce il nostro progetto, lo ha sposato e siamo molto felici di averlo qui sperando di poter vincere insieme”