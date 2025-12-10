Serie B: le designazioni arbitrali della 16^ giornata

Le designazioni arbitrali di Serie B

serie a enilive 2025 2026: roma vs napoli
L’ARBITRO DAVIDE MASSA PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito le designazioni arbitrali relative alla 16^ giornata del campionato di Serie B:

PALERMO – SAMPDORIA Venerdì 12/12 h. 20:30

PEZZUTO

MOKHTAR – CAVALLINA

IV:      DI MARIO

VAR:  VOLPI

AVAR:   DI VUOLO

 

JUVE STABIA – EMPOLI h. 15:00

ARENA

VOTTA – PASCARELLA

IV:      MARCENARO

VAR:   NASCA

AVAR:    PAIRETTO

 

REGGIANA – PADOVA h. 15:00

ALLEGRETTA

FONTANI – CATALLO

IV:       ZUFFERLI

VAR:       RUTELLA

AVAR:    DEL GIOVANE

 

SPEZIA – MODENA h. 15:00

PERRI

CAPALDO – GRASSO

IV:     ZANOTTI

VAR:   SANTORO

AVAR:    COSSO

 

SUDTIROL – BARI h. 15:00

COLLU

NIEDDA – ZANELLATI

IV:      BONACINA

VAR:   PATERNA

AVAR:    PAGANESSI

 

VENEZIA – MONZA h. 15:00

GALIPO’

CIPRESSA – EMMANUELE

IV:     ESPOSITO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MONALDI

 

CATANZARO – AVELLINO h. 17:15

CALZAVARA

DI GIOIA – PRESSATO

IV:     STRIAMO

VAR:    GUALTIERI

AVAR:     MANGANIELLO

 

CESENA – MANTOVA h 19:30

RAPUANO

BIFFI – RINALDI

IV:     SACCHI G.

VAR:     BARONI

AVAR:      MARESCA

 

CARRARESE – VIRTUS ENTELLA Domenica 14/12 h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

BELSANTI – COLAIANNI

IV:       DINI

VAR:     GIUA

AVAR:       FABBRI

 

PESCARA – FROSINONE Domenica 14/12 h. 17:15

TREMOLADA (foto)

BAHRI – ZEZZA

IV:       PERENZONI

VAR:     SERRA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:   PRENNA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

