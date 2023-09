Inzaghi pronto al ritorno. Su di lui una squadra di Serie B

Pippo Inzaghi potrebbe sedere su una panchina di Serie B

Lo Spezia ha incassato la quarta sconfitta in campionato, un solo punto all’attivo per Alvini e così la dirigenza bianconera pensa ad una svolta.

Secondo quanto riporta TMW, Pippo Inzaghi sarebbe il prescelto dalla dirigenza bianconera per la successione a MAx Alvini, l’ex Milan è svincolato dopo il fallimento della Reggina ed è alla ricerca di un rilancio.

Oltre ad Inzaghi per la panchina dello Spezia c’è Andreazzoli ex Ternana, piccola chance anche per Luca D’Angelo ex Pisa.