Ipswich Town-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Ipswich Town-Liverpool, Slot all'esordio in Premier

Prima di Premier League per il nuovo Liverpool di Slot, che però non ha fatto molto sul mercato e che deve raccogliere la pesante eredità di Klopp. La gara andrà in onda su Sky Sport Uno.

Ipswich Town-Liverpool, le probabili formazioni:

Ipswich Town (4-2-3-1): Muric; Johnson, Woolfenden, Greaves, Davis; Taylor, Morsy; Burns, Chaplin, Hutchinson; Delap. Allenatore: McKenna.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Jones, Elliott; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz. Allenatore: Slot.