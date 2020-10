Calcio e Social, il binomio è vincente. I club investono sul mondo social, dopo facebook, instagram e twitter, ingresso in grande stile per Iqoniq.

I social media hanno pian piano rivoluzionato il modo della comunicazione, ciò vale anche per il mondo del calcio. Il binomio tra le big della Serie A, e non solo, e il mondo social non è solo per l’ascesa della reputazione e di successi virtuali, ma anche di introiti economici derivanti dalle sponsorizzazioni: come è semplice immaginare, infatti, maggiore è il numero di fans, un tempo chiamati semplicemente tifosi, più importanti sono i guadagni che deriveranno dagli sponsor. Inter, Milan, Juventus e Roma e non solo, non si sfidano solo sui campi da calcio, ma anche su Instagram, twitter e Facebook.

A caccia di follower

I club hanno rivoluzionato pian piano il modo di restare in contatto con i fans, ormai è tutti contro tutti a caccia di… follower. Juventus e Inter tra le più attive, non solo sul panorama italiano ma anche a livello mondiale. Un modo di comunicare detto 2.0, che pian piano ha conquistato anche gli sponsor, sempre più attratti dall’opportunità di investire e mettere in vista il brand via web anzichè i vecchi metodi tradizionali.

Scende in campo IQONIQ

Ad investire sul mondo social non solo i club di calcio, sono ormai tutte le discipline sportive a puntare sui social per rendere il brand più appetibile e per restare al contatto in tempo reale con i fans. Dopo i vari twitter, facebook, instagram, tik tok, oggi a scendere in campo è IQONIQ, un progetto rivoluzionario che cambierà ulteriormente il mondo social, premiando questa volta tutti, dal club che utilizzerà la piattaforma per restare a contatto con i supporter, gli sponsor che avranno garantita oltre che la visibilità anche la possibilità di un contatto diretto con i tifosi e il club, fino al fans che utilizzerà la rivoluzionaria APP.

Iqoniq, già sponsor di molti top club italiani ed esteri, sta preparando il lancio dell’App in Italia, una fase importante di startup dove sarà possibile iscriversi e iniziare a ‘vivere’ il mondo Iqoniq. Opportunità esclusive a disposizione di chi deciderà di ‘regalarsi’ in anteprima il mondo Iqoniq ed essere in prima linea al lancio della nuova e rivoluzionaria applicazione in Italia.