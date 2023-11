Partita fondamentale per il cammino di Israele e Romania verso UEFA Euro 2024. Padroni di casa, reduci dai due recuperi contro Kosovo, sconfitta, e Svizzera, pareggio, ancora in corsa per il secondo posto, occupato proprio della Romania. La gara d’andata, disputata a settembre, è terminata 1-1 con reti di Alibec, per la Romania, e Gloukh, per Israele. Il match, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile all’interno del programma Diretta Gol Qualificazioni Europei al canale 202.

Le probabili formazioni:

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Lavi, Miguel Vitor, Goldberg, Dasa; Safuri, Abu Fani, Peretz; Gloukh, Zahavi, Kanichowsky. Ct. Hazan

ROMANIA (4-2-3-1): Moldovan; Sorescu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Stanciu; Morutan, Hagi, Coman; Birligea. Ct. Iordanescu