L’Italia resta in 10 e si fa recuperare due reti dal Belgio: all’Olimpico termina 2-2

Italia straripante nella prima frazione, ma il rosso a Pellegrini complica la gara

Italia brillante nella prima parte di gara. Avvio mostruoso degli azzurri, in vantaggio al primo minuto di gioco. Grande azione, partita dal basso, con Pellegrini che trova Dimarco sulla sinistra, che, a sua volta, imbecca Cambiaso sulla destra con Casteels pronto a respingere, ma che non può nulla sulla ribattuta sul secondo tiro dell’esterno della Juventus. La formazione di Spalletti tiene bene palla e trova il raddoppio con un’altra grandissima azione. Ancora protagonista la coppia di esterni Dimarco-Cambiaso, con un cambio di gioco del nerazzurro per il bianconero, che prova a piazzarla sul palo lontano, dove trova l’opposizione del portiere belga, che non può nulla sulla risposta a porta vuota successiva di Retegui, che deve solo appoggiare con il mancino. La svolta della sfida arriva al 40′. Palla velenosa persa dagli azzurri sulla propria trequarti, con Theate bravo ad anticipare Pellegrini, che entra malissimo sul calciatore dell’Eintracht Francoforte e termina anzitempo la propria gara. Proprio sulla punizione procurata arriva la rete del meno uno del Belgio. Schema su azione, la palla arriva sui piedi di De Cuyper, che con un grande sinistro la mette alle spalle di Donnarumma.

Fatale la zampata di Trossard: azzurri ripresi

Ripresa di sofferenza per l’Italia, costretta di disputare 45′ minuti in 10. Il Belgio prova a chiudere gli azzurri nella propria metà campo per riprendere la gara, rendendosi pericolosi soprattutto da calcio d’angolo. È proprio da corner che arriva il pareggio dei Diavoli Rossi. Lancio lungo di De Ketelaere, che trova Faes, bravo a fare da sponda per Trossard, che conclude a rete da distanza ravvicinata. Una buona Italia in 11 contro 11, dopo il Belgio si ritrova e riprende la gara con due reti da calcio piazzato.

Italia-Belgio, risultato e tabellino:

2-2

Reti: 1′ Cambiaso (I), 24′ Retegui (I), 42′ De Cuyper (B), 61′ Trossard (B)

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi (90′ Bellanova), Ricci (70′ Fagioli), Tonali (80′ Pisilli), Dimarco (70′ Udogie); Pellegrini; Retegui (80′ Raspadori). CT. Spalletti

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate (69′ Vranckx), De Cuyper; Tielemans, Mangala (69′ Castagne); De Ketelaere (69′ Lukebakio), Trossard, Doku (87′ Fofana); Openda (87′ Ngonge). CT. Tedesco