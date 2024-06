Italia, i numeri di maglia per EURO 2024

L'elenco dei numeri di maglia azzurri per UEFA EURO 2024.

Ufficializzata la lista dei numeri sulle maglie azzurre a UEFA EURO 2024. Numero 10 al centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini. Federico Chiesa, come a UEFA EURO 2020, indosserà la numero 14. Per l’attacco, la 9 a Scamacca, la 19 a Retegui e la 11 a Raspadori. Per la difesa 5 a Calafiori, 4 a Buongiorno e 6 a Gatti.

Italia, l’elenco completo:

1 Gianluigi DONNARUMMA

2 Giovanni DI LORENZO

3 Federico DIMARCO

4 Alessandro BUONGIORNO

5 Riccardo CALAFIORI

6 Federico GATTI

7 Davide FRATTESI

8 JORGINHO

9 Gianluca SCAMACCA

10 Lorenzo PELLEGRINI

11 Giacomo RASPADORI

12 Guglielmo VICARIO

13 Matteo DARMIAN

14 Federico CHIESA

15 Raoul BELLANOVA

16 Bryan CRISTANTE

17 Gianluca MANCINI

18 Nicolò BARELLA

19 Mateo RETEGUI

20 Mattia ZACCAGNI

21 Nicolò FAGIOLI

22 Stephan EL SHAARAWY

23 Alessandro BASTONI

24 Andrea CAMBIASO

25 Michael FOLORUNSHO