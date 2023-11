Italia-Macedonia del Nord, le ultimissime sulle formazioni

Sfida chiave per il cammino degli azzurri verso UEFA Euro 2024. Spalletti opta per il solito 4-3-3. Assente Bastoni, infortunato, difesa affidato alla coppia composta da Gatti e Acerbi, davanti a Donnarumma, sostenuti sui lati dai nerazzurri Darmian e Dimarco. A centrocampo, in regia, torna Jorginho, assente nelle ultime gare della Nazionale, accanto a Barella e Bonaventura. In avanti si rivede Chiesa, titolare, assieme a Berardi e Raspadori.

Le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. CT. Spalletti

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Seramifov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. CT. Milevski