Sfida fondamentale per il cammino degli azzurri verso UEFA Euro2024. L’Italia affronta la Macedonia del Nord, questa sera alle 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma. Nazionale di Spalletti, terza, obbligata a vincere per riconquistare il secondo posto, momentaneamente occupato dall’Ucraina, prossimo avversario nella gara di lunedì. Di fronte agli azzurri, la Macedonia del Nord, quarta, a tre punti di distanza. La gara d’andata, disputata a settembre, è terminata 1-1 con reti di Immobile, per l’Italia, e Bardhi, per la Macedonia. Il match sarà visibile, in esclusiva su Rai Uno; in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Politano, Raspadori, El Shaarawy. Ct. Spalletti

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Ct. Milevski