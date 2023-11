L’atteso incontro Italia-Macedonia del Nord è sempre più vicino. La partita in programma venerdì 17 novembre alle ore 20.45 all’Olimpico di Roma vedrà uno stadio tutto azzurro, in quanto si è verificato un vero e proprio boom di biglietti venduti. C’è dunque molto entusiasmo per l’evento; ciò sarà sicuramente di conforto per i giocatori della nazionale, anche considerando che la Macedonia del Nord è stata indicata come “bestia nera” per l’Italia.

Italia-Macedonia del Nord | Possibile sold out

Ad oggi risultano essere ben 47.000 i biglietti venduti per la partita Italia-Macedonia del Nord; si parla, inoltre, di 13.000 tagliandi ancora a disposizione per il raggiungimento di un possibile sold out. Il sito della Figc ha riportato che: “Per l’occasione oltre 3.000 bambini e bambine delle società locali che svolgono attività con il Settore Giovanile e Scolastico sono stati invitati allo stadio, insieme ai loro tecnici e dirigenti, con l’obiettivo di promuovere, con il supporto dello staff SGS, un’educazione al tifo corretto e ai comportamenti virtuosi per sostenere la propria squadra e non tifare contro gli avversari e l’arbitro”.