Prima la Macedonia del Nord, poi l’Ucraina decideranno le sorti dell’Italia nella qualificazione all’Europeo che si giocherà quest’estate in Germania. La squadra di Spalletti per essere sicura di giocarsi la competizione di cui è anche detentrice del trofeo, servirebbe vincere entrambe le sfide. Anche se, con una vittoria nella sfida dell’Olimpico e un pareggio in trasferta contro l’Ucraina potrebbe bastare avendo lo scontro diretto a favore.

Sarà tedesco il direttore di gara

A 48 ore dalla sfida delicatissima contro la Macedonia del Nord, che non evoca bei ricordi nei tifosi e giocatori azzurri, la UEFA ha reso noto chi dirigerà la sfida valevole per la penultima giornata delle qualificazione Europee che andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà il tedesco Felix Zwayer a dirigere l’incontro, assistito dai connazionali Stefan Lupp e Marco Achmuller. Patrick Attrich sarà il quarto ufficiale.