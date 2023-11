Dopo la vittoria contro Malta, è arrivata l’ora per Spalletti di alzare il tiro in vista del doppio impegno contro Macedonia del Nord e Ucraina, a cui il tecnico toscano penserà dalle 23 di venerdì. Si perchè prima c’è da battere la Macedonia all’Olimpico, con Spalletti che dovrà fare a meno di Cambiaso, Locatelli e probabilmente anche Cristante. Allora ecco che il tecnico toscano punterà su Jorginho in mediana con Raspadori ancora falso nueve davanti.

Italia-Macedonia del Nord: le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Politano, Raspadori, Kean. Ct: Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2) – Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski