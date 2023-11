Andrea Cambiaso, difensore ex Genoa, attualmente alla Juventus con cui vanta in questa stagione 11 presenze e una rete ha rilasciato un intervista ai canali ufficiali della FIGC, dove si è espresso sulla sua prima convocazione con la maglia azzurra.

Italia, le parole di Cambiaso

Di seguito le parole del calciatore della Juventus:

“Ero in ritiro prima della partita con il Cagliari e mi ha chiamato il team manager della Juventus. Non me lo aspettavo e non ci speravo, ma è stata un’emozione fortissima che non sono riuscito a tenere dentro fino all’uscita ufficiale della lista. Ho dovuto chiamare i miei genitori e mio fratello. Mio padre è stato felicissimo ma mi ha subito detto ‘complimenti ma stai tranquillo che andrai a fare il portaborracce’. Il rapporto che ho con lui è bellissimo anche per questo”.

Il classe 2000 ha poi proseguito analizzando il suo percorso calcistico e il primo impatto con mister Spalletti.

“Mi sento ancora i compagni con cui ho vinto la D con l’Albissola. Non eravamo candidati per vincere il campionato, ma con il lavoro e l’unione riuscimmo a farcela. Non ho ancora realizzato quello che ho fatto veramente, è una sensazione incredibile vivere questo posto”.

“Ha un’idea di calcio moderna e propositiva e le sue parole sulla mia conoscenza del calcio mi hanno riempito d’orgoglio”.