Il presidente dell’Associazione Allenatori Renzo Ulivieri è stato ricoverato per un malore prima della partita tra Italia e Macedonia del Nord allo Stadio Olimpico di Roma. Ulivieri, come riporta la Gazzetta dello Sport, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito verso le 21.30.

Le condizioni di salute

Il tecnico toscano, ex allenatore di vari club di Seria A tra cui Torino e Bologna, sembra in condizioni stabili e opportunamente monitorate. Ulivieri, nel 2006, è subentrato ad Azeglio Vicini come presidente dell’Associazione Allenatori.