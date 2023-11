Paulo Dybala ha finalmente recuperato la forma fisica e si prepara a tornare protagonista della Roma dopo la pausa nazionali. Nel frattempo, il club sta preparando la sua strategia per il futuro.

La situazione

Il Messaggero analizza la possibilità di rinnovare Paulo Dybala. A Roma lo cercano e lo aspettano tutti. Finora ha segnato solo due gol e fatto tre assist. Mourinho potrebbe utilizzarlo massicciamente senza spremerlo troppo: la clausola rescissoria da12 milioni è ancora in vigore, perché la proprietà non ha dato a Thiago Pinto la facoltà di discutere di rinnovi e adeguamenti contrattuali. La scadenza naturale del suo contratto è il 2025 e la prossima estate potrebbe essere decisiva per il suo futuro.