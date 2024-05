Atalanta-Roma, le scelte di Gasperini e De Rossi

In un match spartiacque, più per la Roma che per l’Atalanta, si affrontano le due squadre che si giocano un piazzamento Champions. Diverse le assenze per De Rossi, a cominciare da De Rossi e Spinazzola.

Atalanta-Roma, le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Hien; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All.: Gasperini

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi