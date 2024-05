Atalanta-Roma, le ultime da Bergamo: le formazioni

La sfida Champions si accende. L’Atalanta, fresca della finale raggiunta e dell’altra da disputare, affronta la Roma, in una gara che potrebbe valere l’ultimo posto disponibile alla prossima Champions League. De Rossi lancia Baldanzi come laterale d’attacco, con Lukaku al centro. Tridente anche per Gasperini, con Scamacca punta, sostenuto da Miranchuk e Lookman.

Atalanta-Roma, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Hateboer; Miranchuk, Scamacca, Lookman. All. Gasperini.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.