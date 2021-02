È ufficialmente iniziata la settimana che vedrà l’esordio della Nazionale Italiana Rugby nel Guinness Sei Nazioni 2021.

Parte il Sei Nazioni 2021



La prima giornata del torneo per gli Azzurri sarà sabato 6 febbraio, primo match che li vedrà affrontare la Francia allo Stadio Olimpico di Roma, alle 15.15.

La mattinata di oggi ha visto la squadra impegnata tra riunioni e sessioni in palestra, per poi spostarsi sul campo con l’intero gruppo a disposizione per il coach azzurro.



Le parole del Team Manager, Luigi Troiani

“La squadra questa mattina si è allenata al completo. Nella giornata di ieri gli atleti invitati hanno fatto rientro presso i propri club di appartenenza e, contestualmente, i giocatori convocati – scesi in campo sabato per il recupero della quinta giornata del Guinnes PRO14 tra Benetton e Munster a Treviso – hanno raggiunto il raduno azzurro e si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo”

Le dichiarazioni di Marius Goosen, allenatore dell’attacco

L’allenatore sudafricano è pronto alla settimana importante che aspetta l’Italrugby, con a disposizione tutta la rosa dei convocati per l’esordio nel Sei Nazioni. “C’è tanto entusiasmo e tutti noi non vediamo l’ora di poter scendere in campo”.

Non è preoccupato per la giovane età dei giocatori in Rosa Goosen che conclude: “Una delle componenti dello sport, del nostro in particolare, è il coraggio. Non c’è un termine particolare per aspettare l’esordio di un giocatore: se ci sono le qualità è giusto dare una chance a chi dimostra di meritare un posto in questa squadra”.



La lista dei convocati



Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 14 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 7 caps)*

Daniele RIMPELLI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 10 caps)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 10 caps)*



Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 32 caps) – capitano

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 2 caps)*

Marco MANFREDI (Zebre Rugby Club, esordiente)



Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 8 caps)*

Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969, esordiente)

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 11 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Cristian STOIAN (Fiamme Oro Rugby, 2 caps)*



Terze Linee

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 2 caps)*

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 25 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 9 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 28 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 19 caps)*



Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 9 caps)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 41 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 3 caps)



Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 60 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 47 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 5 caps)*



Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 28 caps)

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, esordiente)

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 1 cap)

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 5 caps)*

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 6 caps)*

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 3 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 4 caps)*

*membro accademia FIR Ivan Francescato