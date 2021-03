“Stam picchiò Inzaghi”: il retroscena svelato da Zeljko Kalac

Zeljko Kalac, ex portiere del Milan dal 2005 al 2009, in un’intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha raccontato un aneddoto che riguarda due suoi ex compagni di squadra: Jaap Stam e Filippo Inzaghi. L’estremo difensore australiano, che in rossonero ha vinto nel 2007 la Champions League, Supercoppa UEFA e il mondiale per club, ha confidato che il suo ricordo più bello dell’avventura al Milan è la finale vinta con il Liverpool.

“Il ricordo più bello è senza dubbio la finale di Champions vinta col Liverpool. Il sogno di una vita. Io, un ragazzo australiano campione d’Europa. Nel 2005 avrei potuto scegliere la Roma o la Fiorentina, ma quando chiamò Galliani non ci pensai due volte. Il mio obiettivo era giocare nel Milan dei campioni. Eravamo uno spogliatoio divertente, ogni giorno ce n’era una. Pirlo, Oddo, Gattuso, Kaladze, Inzaghi. Passavano il tempo a stuzzicarsi. Pippo una volta le prese da Stam. Lo infastidì a tal punto che ‘Jappy’ lo buttò nella vasca dello spogliatoio. Quando Stam perdeva la testa era meglio scappare”.