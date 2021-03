Calciomercato – Il Milan sta cercando un rinforzo per la fascia destra e, dopo il rinnovo di Otavio con il Porto, ha messo nel mirino Riccardo Orsolini.

Nonostante in campo stia vivendo un momento complicato, Riccardo Orsolini ha conquistato la ribalta del mercato. L’esterno rossoblù sarebbe finito nelle mire del Milan, interessato all’acquisto dell’ex Ascol e Juventusi, in scadenza di contratto nel 2022, che viene valutato dal Bologna tra i 18 e i 20 milioni.

Stefano Pioli lo considera l’alternativa perfetta a Saeelemakers sulla corsia esterna di centrocampo. Il giocatore non sta particolarmente brillando nel Bologna di Mihajlovic, che spesso ha criticato le sue prestazioni altalenanti preferendo impiegare Skov Olsen nel suo ruolo. Ciò potrebbe indurre il ragazzo a cambiare aria anche per provare a rientrare nel giro della Nazionale dalla quale è momentaneamente uscito.

Negli ultimi mesi sono stati tanti i nomi accostati al Milan, per rafforzare la corsia destra. Uno degli ultimi Wamangituka, dello Stoccarda, sarà costretto a star fuori per parecchio tempo per via della rottura del crociato. Difficile che i rossoneri decidano di investire sul giocatore. Non lo faranno certamente su Otavio, che nelle scorse ore si è legato con un nuovo contratto al Porto. Era in scadenza di contratto come Thauvin e Vazquez, altri profili esperti finiti nel mirino del Milan ma non sono gli unici.