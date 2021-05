Juventus: occhi sul Barcellona per i prossimi rinforzi

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Chiringuito, la Juventus avrebbe messo gli occhi su due calciatori del Barcellona, che sarebbero stati messi in vendita dal presidente catalano Laporta. Si tratterebbe del terzino spagnolo Jorbi Alba e del centrocampista Sergio Busquets, che, anche in virtù del loro considerevole ingaggio, potrebbero lasciare la squadra catalana alla fine di questa stagione.

Certo, il direttore sportivo della squadra bianconera, Fabio Paratici, sa dell’attuale situazione finanziaria dei torinesi e quindi dovrebbe cercare anche di convincere i giocatori a ridursi lo stipendio. C’è da dire, però, che tutti e due rappresenterebbero dei colpi clamorosi per la Juventus, che, potrebbe così risolvere due falle della rosa con due calciatori di valore assoluto, con tantissima esperienza, anche sul campo europeo. Tra l’altro, i blaugrana ed i bianconeri, sono in ottimi rapporti, come dimostrato dallo scambio, in estate tra Pjanic ed Arthur, quindi le possibilità che si possa trovare un accordo soddisfacente ci sono tutte. Certo, poi ci sarà da trovare l’accordo per l’ingaggio dei calciatori in questione, con la speranza che vogliano ammorbidire la loro posizione. La trattativa, quindi non si preannuncia certo facile, però si sa le vie del calciomercato sono infinite.