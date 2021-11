Juve a caccia del numero 9, Vlahovic o… | L’alternativa è l’ex Inter

Vlahovic obiettivo della Juve, ma c’è l’alternativa di lusso

La Juve non vuol mollare la presa, il sogno resta Vlahovic. Difficile arrivare all’attaccante della Fiorentina, la concorrenza soprattutto dei club inglesi è importante. I bianconeri non gettano la spugna, intenzionati a tentare fino all’ultimo per strappare il si alla Fiorentina e al calciatore. La richiesta della viola è pari a non meno di 60 milioni di euro, senza contropartite tecniche, cifra non raggiungibile in questo momento storico soprattutto per i club italiani.

Icardi alternativa di lusso

L’alternativa c’è, ed è di lusso. Il nome non è nuovo, ma è una vecchia fiamma. Quel Mauro Icardi che lascerebbe volentieri Parigi per far ritorno in Italia, una possibile trattativa più agevole, il club parigino lascerebbe partire l’attaccante senza strapparsi i capelli, la Juve si assicurerebbe quel numero 9 tanto desiderato che le manca. Icardi ha dimostrato di esser bomber di razza, soprattutto in Serie A, i problemi legati all’argentino sono ovviamente altri, extracalcistici.