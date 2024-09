Juve-Napoli vista da Paolo Laganà: un’imbattibilità sempre più amara

Juve-Napoli, la serata amara dell’Allianz Stadium

I presupposti per assistere ad un grande evento c’erano tutti, con Tek che irrompe nei cuori a strisce con “questa è la mia casa e voi siete la mia famiglia”.

Ma la commozione dura poco quando capiamo che anche Conte è venuto a Torino per strappare un misero punticino alla Vecchia Signora.

Napoli spento, senza personalità, attento solo a non rischiare nulla. Gli azzurri sempre dietro la linea della palla, giusto qualche break di poco conto. Lukaku e Kvara a “chi l’ha visto”. Antonio troppo intimidito da uno stadio imballato e col vestito buono.

Settore ospiti in imbarazzo per due compaesani ignobili al ricordo di Schillaci.

Un parziale equilibrio nella prima frazione di gioco, senza infamia e senza lode. Un rientro in campo che sembrava animarsi di stimoli nuovi, ma dura poco.

Sugli spalti s’inizia a rumoreggiare per un gioco rallentato e all’indietro, un possesso lezioso e sterile.

Poi d’un tratto Doveri sceglie di non vedere un retropassaggio volontario e nega una sacrosanta punizione in aerea. I fischi allo Stadium sono assordanti e parte l’isteria collettiva. Il nervosismo sale e la partita si spegne lentamente.

Il Napoli fatica a superare il centrocampo e si barrica con gli elmetti a difendere la propria area. Gli uomini di Motta tentennano, non affondano, è un girovagare snervante. Manca la qualità negli ultimi 20 metri per far davvero male e manca anche la condizione per giocarsela fino alla fine.

Abbiamo capito che se affrontiamo le partite a tu per tu in campo aperto ci trasformiamo, ma ora bisogna capire come metterla dentro quando gli altri non giocano a calcio.

Vlahovic rimane alla Continassa ed ora inizia davvero a preoccuparmi. Soprattuto se devo vedere Weah prima punta.

Ciao Totò, stasera se c’eri tu al 90^ eravamo una curva in festa.