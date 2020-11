Il ds della Juve Paratici prepara il colpo di mercato per la difesa, obiettivo Diego Carlos

La Juve pensa ai rinforsi, Paratici segue Alaba ma non è l’unico obiettivo. Come riporta il quotidiano ‘Tuttosport’ ci sarebbe Diego Carlos nel mirino dei bianconeri, la colonna del reparto difensivo del Siviglia. Ex Nantes, sotto contratto fino al 2024, con il Ds dei detentori dell’Europa League Monchi che avrebbe fissato a 50 milioni il prezzo del cartellino del 27enne brasilianoper lasciarlo partire. La Juventus potrebbe essere costretta a sacrificare de Ligt per finanziare l’acquisto di Diego Carlos e sistemare il bilancio. L’olandese non partirebbe per meno di 90 milioni di euro.