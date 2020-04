Calciomercato, la Juve pensa allo scambio Pogba-De Ligt

Clamoroso, la Juve pensa allo scambio Pogba–De Ligt – Clamorosa indiscrezione proveniente da oltremanica, la Juve starebbe lavorando col Manchester per arrivare ad un clamoroso scambio, quello tra Pogba e De Ligt. Sotto la regia di Mino Raiola – come conferma TopCalcio24 – si lavora per arrivare al clamoroso scambio. La valutazione dei due calciatori è simile, 90 milioni di euro. Un’operazione non impossibile, soprattutto in vista di una sessione di mercato che si preannuncia povera di cash e ricca di scambi. Si attendono novità.