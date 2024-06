Juve, settimana prossima arriva Di Gregorio | Cifre e dettagli

La Juventus sta finalmente per chiudere l’arrivo del nuovo numero uno: Michele Di Gregorio si avvicina a grandi passi. Come racconta TuttoMercatoWeb, il portiere, già da tempo virtualmente un giocatore bianconero, svolgerà le visite mediche con ogni probabilità all’inizio della prossima settimana, dopodiché verrà annunciato il suo trasferimento a Torino.

Di Gregorio, la Juve lo paga 18 milioni: il 10% andrà all’Inter

La cifra che la Juventus pagherà sarà di circa 18 milioni di euro, ma il Monza non incasserà la cifra totale perché il 10% sulla rivendita spetterà all’Inter, in virtù dell’accordo preso con i brianzoli. Il classe ’97 firmerà un contratto di 5 anni. Di Gregorio nel 2023-2024 ha raccolto 34 presenze, di cui 33 in Serie A e una in Coppa Italia, subendo 37 gol e riuscendo a mantenere la porta inviolata in 14 occasioni. Nel suo palmares vanta una Supercoppa Under 17 vinta con l’Inter, una Coppa Italia Primavera e uno scudetto Primavera, entrambi conquistati con i nerazzurri.