Mancano solo le visite mediche e le firme, tutto pronto per l’arrivo di Douglas Luiz e Michele Di Gregorio alla Juventus. Il club bianconero ha ingaggiato i due giocatori che andranno a rinforzare l’organico di Thiago Motta.

Juventus, settimana importante: firma e visite mediche per i due nuovi acquisti

Douglas Luis, è un centrocampista dell’Aston Villa e della nazionale brasiliana. Classe 1998, quasi un nuovo giocatore della Juventus. I bianconeri e il club inglese avrebbero ormai chiuso la trattativa, con due contropartite: Iling e Barrenechea che si trasferiranno in Premier League. Il giocatore si sottoporrà alle visite mediche negli USA, dove Douglas Luiz è attualmente impegnato con la sua nazionale in Copa America. Dopo l’ok dei medici, si attenderà il giocatore a Torino per la firma.

Non solo Luiz, la settimana speciale per i bianconeri vedrà anche l’arrivo del nuovo portiere: Di Gregorio. L’estremo difensore arriverà dal Monza per prendere il posto di Szczesny. Il polacco sembra pronto a fare le valige e indossare la maglia dell’Al Nassr, stessa squadra di Cristiano Ronaldo. Il giovane portiere è atteso alle visite mediche in settimana.