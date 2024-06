La Juventus lavora senza sosta sul mercato estivo. I bianconeri stanno organizzando il migliore organico da affidare al neo tecnico Thiago Motta per la stagione che verrà. Attualmente, in attesa di capire quale sarà la decisione di Adrien Rabiot, la Juventus procede spedita su Khephren Thuram.

Juventus, si tratta con Nizza per Thuram, possibile contropartita con Nicolussi Caviglia

Il centrocampista 23enne, in forza al Nizza, fratello dell’interista Marcus, è uno degli obiettivi caldi del club bianconero che sogna di mettere a segno il colpo. Si tratta con i francesi, sperando in uno sconto, visto anche il contratto con il club è in scadenza nella prossima stagione. Valore di partenza del giocatore: 25 milioni di euro.

Cristiano Giuntoli, è in attesa di una risposta da parte di Rabiot, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2024. Se il centrocampista francese decidesse di non rinnovare, garantirebbe alla società di Torino la possibilità di utilizzare risorse significative da reinvestire per l’acquisto di Thuram. L’investimento per Khephren Thuram, tra cartellino (18-20 milioni) e salario, sarebbe controbilanciato dal risparmio dell’importante stipendio di Adrien (7,5 milioni netti più bonus).

Alla Juventus piace molto il giovane Thuram, potrebbe investire su di lui a prescindere dal futuro di Rabiot. Tra le idee del ds c’è anche quella di inserire, insieme ad una somma in denaro, una contropartita: Nicolussi Caviglia. Il centrocampista di 24 anni è pronto a salutare i bianconeri a titolo definitivo questa stagione, il Nizza potrebbe essere una buona destinazione.