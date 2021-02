Khedira, addio alla Juventus

L’esperienza con la Juventus è terminata per Sami Khedira. Il tedesco, dopo anni di grande intesa con il club e gli allenatori precedenti, era fuori dal progetto con Andrea Pirlo. Attese visite mediche e firma con l’Herta Berlino.

Khedira torna in Germania

Il tedesco, ormai ex bianconero, torna in Germania. Era da tempo nell’aria un addio, nessuna buona occasione per il giocatore classe 1987, fino a quando non è arrivato l’Herta. In questa stagione non è stato mai utilizzato né inserito nelle liste delle coppe, Sami era totalmente fuori dal progetto con Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Khedira si trasferirà a titolo definitivo all’Hertha Berlino, tornando così in Bundesliga undici anni dopo l’ultimo addio. Sami era arrivato a Torino nella stagione del 2015. Secondo quanto riportato da “Kicker” il centrocampista è nella capitale tedesca già da ieri. Questa mattina sono previste le visite mediche e poi l’eventuale firma di contratto. Il tedesco con la maglia della Vecchia Signora ha vinto ben cinque scudetti, tre edizioni della Coppa Italia e altrettante di Supercoppa italiana, un totale di 145 presenze, 21 gol e 13 assist.