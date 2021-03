Juventus, Alex Sandro pensa allo scudetto: “Tutti delusi, testa al campionato”

Alex Sandro, futuro e obiettivi

L’eliminazione dalla Champions League ha scosso tutti, non solo Cristiano Ronaldo. La Juventus ci credeva nella conquista dei quarti, ma a passare è stato il Porto. Adesso gli obiettivi sono due: campionato e Coppa Italia. A parlare della reazione dopo l’uscita dalla CL e degli obiettivi futuri della Juventus è il terzino brasiliano, Alex Sandro.

Alex Sandro: “Eravamo tutti tristi dopo il Porto”

Dopo la grande delusione la Juventus non deve abbattersi, ma rialzare la testa de pensare agli obiettivi che restano. Il campionato non è finito, mancano 13 gare e poi resta la finale di Coppa Italia da giocare a metà maggio contro l’Atalanta. Trofeo importante per la Juventus dopo aver già messo in bacheca la Supercoppa italiana battendo il Napoli in finale. Anche Alex Sandro è intervenuto sulla pesante eliminazione dalla Champions da parte dei lusitani, il brasiliano, ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Dopo la partita contro il Porto Cristiano Ronaldo era triste come tutti. Volevamo tanto passare il turno, lui era triste come gli altri ma già oggi si è allenato bene, voleva spingere perché sa che in questa stagione ci sono ancora altre cose da vincere”. La Juventus oggi si è allenata in vista del prossimo impegno di campionato, la trasferta contro il Cagliari, domenica pomeriggio.