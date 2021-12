Juve, a Bologna per vincere senza pensare al mercato

Allegri ha le idee chiare, nessun pensiero al mercato e testa al campo, questa la ricetta del tecnico toscano. Serve tornare a vincere e ritrovare la serenità. Le parole di Allegri: “Partita importante, inserita in un percorso obbligatorio di crescita” ha dichiarato Allegri alla viglia. “Nessun allarmismo, però, nessuna preoccupazione e soprattutto nessun ultimatum: certo però dobbiamo migliorare. Il mercato? Non ci penso e non è compito mio. Ma non è il mercato di gennaio la soluzioni ai nostri problemi realizzativi”.