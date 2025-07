La Juventus non ha intenzione di lasciar partire Kenan Yildiz. Il giocatore turco non è in vendita. Tutta la dirigenza bianconera e Tudor stravedono per il fantasista e l’obiettivo attuale è di costruire il suo futuro in bianconero. Comolli lo ha blindato e adesso si lavora al rinnovo. Intanto continuano ad arrivare offerte, l’ultima dal Chelsea.

Juventus, rifiutati 65 milioni di euro dal Chelsea

Nei giorni passati il Chelsea ha presentato una grande offerta alla dirigenza bianconera, offerta che si presentava irrinunciabile, 65 milioni di euro. La società dei Blues vuole regalare al tecnico un giocatore di livello nel suo organico, e hanno individuato in Yildiz come l’uomo giusto. La Juventus ha rifiutato senza alcuna esitazione. La reazione della Juve, all’aver rifiutato l’offerta, è un messaggio a tutte le big d’Europa: non c’è cifra che possa far vacillare la società, si lavora ad un nuovo progetto per rinnovare il contratto del turco.

Yildiz meno di un anno fa ha prolungato con i bianconeri fino al 2029 ritoccando l’ingaggio verso l’alto (1,5 milioni più bonus). La proposta che arriverà a breve, è quella di un rinnovo fino al 2030 con uno stipendio in linea con quello dei big della rosa: almeno 4 milioni.