Zakaria obiettivo della Juventus

La Juve fa sul serio, dopo essersi assicurata Vlahovic la dirigenza bianconera punta forte su Zakaria. Il centrocampista in scadenza di contratto col ‘Gladbach, è in cima alla lista della Juve per rinforzare il centrocampo, l’idea è quella di offrire ai tedeschi un indennizzo per lasciar partire già a gennaio il centrocampista. Tutto dipende da Bentancur, la Juve prima di acquistare ha necessità di sfoltire la rosa, un mercato in evoluzione ed incandescente.