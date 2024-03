Juventus-Atalanta, le scelte di Allegri e Gasperini

Torna McKennie nei titolari dei bianconeri. L’americano, in mezzo al campo, agirà a supporto di Locatelli, in regia, insieme a Miretti. Sulle fasce Cambiaso e Kostic. In avanti, al posto dello squalificato Vlahovic, dentro Milik accanto a Chiesa. Nei bergamaschi attacco affidato da Lookman e Scamacca.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Chiesa. All. Allegri.