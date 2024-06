La storia infinita tra la Juventus e Berardi potrebbe essere giunta ad una conclusione. Il giocatore del Sassuolo avrebbe detto sì ai bianconeri, adesso tocca alla società neroverde decidere per la trattativa definitiva.

Juventus, idea Berardi, anche se è infortunato

L’ultima volta che Berardi era vicino al ritorno in bianconero è accaduto un’estate fa, quando tra il giocatore e il club c’era già un accordo ma con il Sassuolo no, così alla fine è rimasto con gli emiliani. La retrocessione in Serie B del Sassuolo potrebbe far sì che questa volta Berardi possa approdare definitivamente in bianconero.

Attualmente infortunato, brutto infortunio al tendine d’Achille nel mese di marzo, la Juve potrà aprire una trattativa con la squadra dell’esterno destro nei prossimi mesi. Il giocatore, al momento, è in Versilia, dove sta portando avanti la fase di rieducazione, il recupero è di circa 9 mesi.

La trattativa non dovrebbe essere difficile dal punto di vista economico. Lo stipendio attuale è di 3 milioni di euro netti a stagione, per il Sassuolo non sarà semplice trattenerlo. Con i bianconeri si potrebbe trattare anche con un prestito oneroso con diritto di riscatto oppure obbligo legato ad alcune condizioni facilmente raggiungibili.