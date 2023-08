Juventus-Bologna 1-1 Bianconeri due passi indietro rispetto ad Udine, Vlahovic segna la rete del pari.

La Juventus pareggia con il Bologna

Una brutta Juventus rispetto a quella vista contro l’Udinese non va oltre al pareggio casalingo con il Bologna, che nel finale ha rischiato di vincere la partita.

LA CRONACA

I primi venti minuti della partita vedono una prevalenza nel palleggio della Juventus, che però non crea occasioni da rete. E’ il Bologna a creare la prima occasione con Ferguson che tira dal limite ma Perin è attendo. Dopo due minuti passa il Bologna, Zirkzee serve Ferguson che calcia in diagonale e batte Perin. La squadra di Allegri aumenta il ritmo alla ricerca del pari, ma non riesce a creare occasioni. Nella ripresa al 52′ Vlahovic segna la rete del pari, ma l’arbitro annulla a causa di un fuorigioco di Rabiot. Dopo cinque minuti ci prova Weah dal limite ma Skorupski è attento e mette in angolo. La Juventus pareggia al minuto 80, discesa di Illing sulla sinistra , cross in area e ti testa Vlahovic batte Skorupski. Al 91′ ci prova Ndoye con un tiro dal limite che viene deviato da un difensore bianconero in angolo. Ci prova ancora il Bologna con Karlsson che tutto solo davanti a Perin invece di tirare serve un compagno che viene anticipato dalla difesa juventina.

IL TABELLINO

Juventus-Bologna 1-1

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli (21′ st Pogba), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (21′ st Iling-Junior); Chiesa (29′ st Milik), Vlahovic. All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis (16′ st Corazza); Moro (16′ st Dominguez), Aebischer; Orsolini (16′ st Karlsson), Ferguson, Ndoye (92′ Fabbian); Zirkzee. All. Thiago Motta

Reti: Ferguson 24′ pt, Vlahovic 35′ st

Recupero: 2′ pt

Ammoniti: Rabiot, Posch