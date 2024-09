Juventus, c’è lesione per Conceicao | Tra 10 giorni nuovi esami per stabilire i tempi di recupero

Tegola Francisco Conceicao in casa Juventus. Il portoghese ha riportato una lesione ai muscoli peronieri ed è a forte rischio per le partite contro Empoli e Napoli in campionato, e per la partita d’esordio nella nuova Champions League contro il PSV Eindhoven. Conceicao si sottoporrà a nuovi esami strumentali dopo la sosta per valutare l’entità residua dell’infortunio.

Infortunio Conceicao, il comunicato della Juventus:

Di seguito il comunicato del club sul giocatore dopo l’infortunio rimediato nell’allenamento di ieri mattina: “Francisco Conceicao, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto ad esami diagnostici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni”.