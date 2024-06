Juventus, Chiesa sempre più lontano da Torino | Anche il Bayern su di lui

Federico Chiesa e un futuro tutto da scrivere. L’esterno azzurro spera di disputare un grande Europeo per convincere la Juventus a puntare su dl lui e accontentare le sue richieste per rinnovare il contratto in scadenza tra un anno. Una trattativa spinosa, che da settimane sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi bianconeri: la fumata bianca sembra essere ancora lontana.

Cessione Chiesa, non solo Napoli e Roma sulle tracce del giocatore azzurro

La cessione, riporta La Stampa, sembrerebbe essere l’unica soluzione possibile a questo punto, vista la distanza tra l’offerta della Vecchia Signora e le pretese dell’agente Fali Ramadani. Quest’ultimo sta sondando numerose piste in giro per l’Europa per valutare tutte le possibili soluzioni. In Italia Roma e Napoli si stanno muovendo con convinzione per trovare spiragli per prendere l’azzurro, ma, a quasi 27 anni, Chiesa valuta anche la soluzione in un altro campionato estero.

A tal proposito, è il Bayern Monaco il club più interessato a lui tra le grandi squadre europee, e Chiesa gradirebbe la destinazione. Roma e Napoli attendono sviluppi nella situazione Chiesa-Juventus, ma alla corsa si è aggiunto anche il Bayern Monaco. La richiesta della Vecchia Signora è sempre la stessa e si aggira intorno ai 30 milioni di euro.