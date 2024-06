Juventus, il futuro di Chiesa si deciderà dopo l’Europeo | Giuntoli ascolta offerte

Prima l’Europeo con l’Italia e poi le eventuali discussioni con la Juventus. Questa è la posizione di Federico Chiesa sul suo futuro. Come ben sappiamo, il numero 7 ha un contratto in scadenza al termine della prossima stagione. Attualmente non ci sono segnali che facciano pensare a un suo rinnovo.

Juventus pronta ad ascoltare offerte per Chiesa: prima però l’Europeo

Il classe 1997 non ha ricevuto nuove offerte di prolungamento e attualmente pare sempre più distante dalla Vecchia Signora. Stando a quanto viene evidenziato sul proprio profilo X da Fabrizio Romano, la Juventus sarebbe propensa ad ascoltare delle offerte per il suo numero 7. Questa volontà, però, dovrà evidentemente collimare con quella del giocatore, il quale aspetta la fine degli Europei prima di decidere l’eventuale fine del suo rapporto con la Juventus. Ci sarà ancora da aspettare prima di determinare uno dei capitoli più spinosi che Cristiano Giuntoli sarà chiamato a gestire in estate.