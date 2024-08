Juventus-Como, le scelte di Thiago Motta | Chiesa è fuori

Prima di campionato per la Juventus, arriva il Como

Thiago Motta sfida Fabregas in Juventus-Como, allo Stadium arriva il Como. Prima casalinga e primi tre punti in palio per l’ex tecnico del Bologna, in palio tre punti importanti per partire bene, per la classifica e il morale. Thiago Motta punta su Vlahovic supportato da Yildiz. Nessuna sorpresa su Chiesa, l’attaccante della nazionale è out, fuori dal progetto tecnico ed ufficialmente sul mercato.

Le probabili formazioni di Juventus e Como

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso, Locatelli, K. Thuram, Weah, Douglas Luiz, Yildiz, Vlahovic. All. Thiago Motta.

Probabile formazione Como (4-2-3-1): Audero, Cassandro, Goldaniga, Dossena, Moreno, Engelhardt, Mazzitelli, Strefezza, Cutrone, Da Cunha, Belotti. All. Fabregas.